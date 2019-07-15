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Barıştırmak için buluşturduğu arkadaşların silahlı kavgasında öldü

Gaziantep’te 39 yaşındaki Ali Ekber Koca, küskün olan ve barıştırmak için buluşturduğu arkadaşlarının silahlı kavgasında öldü.

Gaziantep'te 39 yaşındaki Ali Ekber Koca, küskün olan ve barıştırmak için buluşturduğu arkadaşlarının silahlı kavgasında öldü.


İddiaya göre, Gaziantep'te yaşayan 39 yaşındaki Ali Ekber Koca, küskün olan arkadaşlarını Yeşilvadi Parkı'nda barıştırmak için buluşturdu. Arkadaşlar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine olay silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı aralamak için araya giren Ali Ekber Koca, kafasından yaralandı. Çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Koca, hastanede verdiği 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ali Ekber Koca'nın cenazesi kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsinin ardından Oğuzeli ilçesine bağlı Doğanpınar kırsal mahallesinde defin edilmek üzere ailesine teslim edildi.


Olayın ardından inceleme başlatan polis, olayın failini belirlemeye çalışıyor

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