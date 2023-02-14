İhlas Haber Ajansı

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Barzani deprem bölgesinde

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Gaziantep AFAD Koordinasyon merkezini ziyaret etti.


Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'e gelerek AFAD Koordinasyon merkezini ziyaret edip son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Barzani, dualarının Türkiye ile olduğunu söyledi. Türkiye'nin bu afetin altından kalkabilecek güçte büyük bir devlet olduğunun altını çizen Barzani, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.


Barzani daha sonra Gaziantep'te depremden en çok etkilenen yer olan İslahiye ilçesine gitti.

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