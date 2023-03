Başak Traktör'ün yeni ürünleri Konya Tarım Fuarı'nda görücüye çıktı

Başak Traktör, 5000 serisi yeni ürünlerini Konya Tarım Fuarı'nda sergiledi.

1914 yılından bu yana Türk tarım sektörünün gelişimine şahitlik edip, katkıda bulunan Başak Traktör, çiftçilerden aldığı geri bildirimlerle geliştirdiği Euro 5 motorlu 5095 ve 5105'i tanıttı. Tarımda verimliliği artırmaya yönelik çabalarını devam ettiren Başak Traktör, kısa bir süre önce de Bursa Tarım Fuarı'nda 5115 ve 5120 yeni nesil motorlu traktörlerini tanıtmıştı.

5120 Red Power modeli ile Alman kökenli İF Design tasarım ödülü kazanan kabin ve kaportaları, 5095 ve 5105 modellerinde de standart olarak sunuluyor. Geniş kullanım hacmi ve görüş imkanı ile çiftçiye daha konforlu çalışma alanı sunulan yeni modellerde, dünya standartlarında Euro 5 motor kullanıldı. 95 ve 108 hp güce sahip bu modellerde 24 ileri, 24 geri şanzıman ile tarlada daha verimli iş imkanı sunarken, özellikle yakıt tüketiminde de tasarruf sağlanıyor.

Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bayramoğlu, “Başak Traktör, tarım sektöründe ihtiyaç duyulan tüm ürün yelpazesinde var olabilmek için Ar-Ge ve teknolojik yatırım çalışmalarına devam ediyor. Türk mühendisi ve Türk işçisinin emeği ve yüzde yüz yerli sermaye ile ürün gamımıza yeni modeller ekliyoruz” dedi.

Türkiye'de en fazla traktör satılan il olan Konya'da yeni modelleri tanıtmanın stratejik bir önemi olduğunu da dile getiren Gökhan Bayramoğlu, “Bu toprakların markası Başak, ASKO Holding çatısı altında ve Sami Konukoğlu liderliğinde her geçen gün daha da güçleniyor. Bu çabaların karşılığı olarak dünya traktör devlerinin yarıştığı Tractor Of The Year 2023 Yarışması'nda Türkiye'den katılan tek marka olduk. Yine bu yarışmada finale kalarak dünyanın en yararlı traktörleri arasında ilk 3'te gösterildik” diye konuştu.

Gökhan Bayramoğlu, Başak Traktör'ün inovasyon çabalarına devam edeceğini ve Türk ve dünya çiftçilerinin ihtiyaç duyduğu teknolojik donanımlı traktörleri geliştireceklerini ifade etti.