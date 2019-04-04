Başarılı anne sütü uygulamaları

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” kapsamında yaptığı uygulamalar nedeniyle, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne teşekkür belgesi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen törende SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Suat Özerbaş ve Başhemşire Ceylan Özyılmaz'a, İl Sağlık Müdürlüğü'nden Dr. Cihat Yılmazer tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF işbirliği ile yürütülen “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler Programı” kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda 2004 yılında “Bebek Dostu Hastane” ödülüne değer görülmüş ve o tarihten bu yana aynı duyarlılıkla hizmet vermektedir.

Sani Konukoğlu Uygulama Ve Araştırma Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyaliz Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.