Başarılı ilkokul öğrencilerine kol saati hediyesi

Şahinbey ilçesinde bulunan ve başarılı 20 bin öğrenciye kol saati hediye ediliyor. Öğrencileri ders çalışmaları konusunda uyaran Şahinbey Belediyesi Mehmet Tahmazoğlu, “Şuana kadar 2 buçuk milyon sizlere kitap dağıttık. Yarışmalar yapıyoruz, ödüller veriyoruz. İnşallah bu kitap dağıtımımız devam edecek. Ortaokul öğrencilerimize spor malzemesi desteği de sağlıyoruz. Ne yaptık her yıl karne hediyesi olarak spor ayakkabısı veriyoruz. Yine başarılı öğrencilerimize bisiklet veriyoruz. 6 tane takdir belgesi getiren öğrencilere bisiklet veriyoruz. 20 bin tane başarılı öğrencimize kol saati hediye ediyoruz. Sizlerde okulunuzda başarılı öğrenciler olduğunuz için yine kol saati hediye edeceğiz. Onun için derslerinize çok çalışmanızı istiyoruz. Ülkemizin geleceği sizlersiniz. Mutlaka ve mutlaka ders çalışmamız lazım. Peki, çok çalışırsak bize bir şey olur mu? Hayır, Allah'ım bizi çalışmak üzerine programlamış. Atalarımız ne demiş, işleyen demir paslanmaz” dedi.

Kol saati hediyelerini aldıklarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler ise, “Başarılı olduğumuz için bize kol saati hediye edildi. Çok mutluyuz. Şahinbey Belediyemizi seviyoruz. Şahinbey Belediyesi Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ederiz” diye konuştu.