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Başhekim Doç. Dr. Ertuğrul Kılıç korona virüs aşısı oldu

Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi Başhekimi Doç.

Dr. Ertuğrul Kılıç, görev yaptığı hastanede korona virüs aşısı oldu.


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Çin'de üretilen korona virüs aşısına acil kullanım onayı vermesinin ardından Türkiye genelinde aşılama faaliyetleri hız kazandı. Gaziantep'te aşılama faaliyetlerinin yoğun şekilde yapıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı aşılandı. Çalışmalar kapsamında Dr. Ertuğrul Kılıç da görev yaptığı hastanede korona virüs aşısını yaptırdı.


Başhekim Doç. Dr. Ertuğrul Kılıç, aşılamanın ardından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının aşılama faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayarak yakın zamanda Sağlık Bakanlığı'nın uygun gördüğü öncelik sırasına göre vatandaşların da aşılanmaya başlayacağını açıkladı. Kılıç, vatandaşlara aşıdan çekinmemeleri tavsiyesinde de bulunarak herkesi korona virüs aşısı yaptırmaya davet etti.

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