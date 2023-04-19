İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başhekim Esen'den Ramazan Bayramı mesajı

Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr.

Hüseyin Esen, Ramazan Bayramı'nın bu yıl hüzünlü geçeceğini belirterek tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.


Birlik ve beraberlik içinde yaraların sarılmaya devam edeceğini belirten Hüseyin Esen, "Bayramlar, iyilik ve güzelliklerin filizlendiği, dargınlıklar ve kırgınlıkların unutulduğu, yardımlaşmayı arttıran, bizleri bir arada tutan değerleri geliştirmenin vesilesidir. Bir taraftan bayrama kavuşurken, diğer yandan da depremde yakınlarını kaybeden ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın hüzün ve acılarını derinden yaşıyoruz. Sevdiklerimizle bir arada olmanın değerini daha iyi anladığımız bu zorlu günlerde sağduyu ve hassasiyetle birbirimize destek olmalıyız. Asrın felaketinde aldığımız yaraları hep beraber sarmak ve yeniden mutlu bayramlarda bir arada olmak dileğiyle başta kahraman sağlık çalışanları olmak üzere tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar, sağlıklı günler dilerim" diye konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.