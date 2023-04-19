Başhekim Esen'den Ramazan Bayramı mesajı

Hüseyin Esen, Ramazan Bayramı'nın bu yıl hüzünlü geçeceğini belirterek tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Birlik ve beraberlik içinde yaraların sarılmaya devam edeceğini belirten Hüseyin Esen, "Bayramlar, iyilik ve güzelliklerin filizlendiği, dargınlıklar ve kırgınlıkların unutulduğu, yardımlaşmayı arttıran, bizleri bir arada tutan değerleri geliştirmenin vesilesidir. Bir taraftan bayrama kavuşurken, diğer yandan da depremde yakınlarını kaybeden ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın hüzün ve acılarını derinden yaşıyoruz. Sevdiklerimizle bir arada olmanın değerini daha iyi anladığımız bu zorlu günlerde sağduyu ve hassasiyetle birbirimize destek olmalıyız. Asrın felaketinde aldığımız yaraları hep beraber sarmak ve yeniden mutlu bayramlarda bir arada olmak dileğiyle başta kahraman sağlık çalışanları olmak üzere tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar, sağlıklı günler dilerim" diye konuştu.