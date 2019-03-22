Başkan Altun ve Ziraat Mühendisleri, Arabanlı Üreticileri Bilgilendirdi

Oda Başkanı Altun ve odada görevli tarım danışmanlığı görevini yapan ziraat mühendisleri ile birlikte Araban Ovası'ndaki hububat ekili alanlarda ve antepfıstığı bahçelerinde yaptıkları incelemeler sırasında üreticilere buğday ve arpa ekili alanlarda mantari hastalık ve zararlıların durumunu yerinde incelenerek, çiftçilere gerekli tavsiyelerde bulundular.

Bu yıl kış mevsimi boyunca ilçede yağışların yoğun olmasından dolayı, özellikle bakteriyel hastalık riskinin yüksek olmasından dolayı gerekli tedbirlerin alınması konusunda gerekli uyarılarda bulunulduğunu belirten Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, ''Odamızda görevli tarım danışmanı ziraat mühendislerimizle birlikte Araban Ovası'nın değişik bölgelerindeki hububat ekili alanlarda ve ilçeye bağlı Emirhaydar, Beydilli, Sarıkaya, Yaylacık, Gökçepayam ve Aşağı yufkalı kırsal mahallelerimizde bulunan Antepfıstığı bahçelerinde yaptığımız incelemelerimiz sırasında tespitlerde bulunarak bu dönemde üreticilerimizin zararlılarla ilgili yapmaları gereken mücadele ve bakımlarla ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Bölgemizde özellikle antepfıstığında üreticilerimizin geçmişten süregelen bakım yanlışlıklarını yerinde görüp anlatarak onlara sürüm, budama, ilaçlama ve kültürel mücadeleler ile ilgili doğru uygulamalar konularında faydalı bilgilendirme yaptık. Bu dönemdeki mücadeleler ile birlikte üretimin tüm aşamalarında çiftçilerimizle birlikte olduk, üretimlerini arttırmak ve üretim kayıplarının önlenmesi için Araban Ziraat Odası olarak tarım danışmanlarımız ile çiftçilerimize ilaçlama ve bakım ile ilgili her türlü teknik destek vererek çiftçilerimizin oda ile iletişim halinde olarak faaliyetlerini yürütmeleri konusunda uyarılarda bulunduk ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanlığı tarafından üreticilerimize ücretsiz olarak dağıtılmak amacıyla odamıza gönderilen erkek antepfıstığı fidanlarını fıstık bahçelerinin içerisinde erkek antepfıstığı ağacı bulunmayan üreticilerimize ücretsiz olarak erkek antepfıstığı fidanlarının dağıtımını yaptık" diye konuştu.