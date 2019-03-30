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Başkan Altun'dan Arabanlı çiftçilere sağanak yağış uyarısı

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin Güneydoğu bölgesinde sağanak yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve yer yer kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı yaptığı basın açıklamasıyla Arabanlı çiftçileri uyardı.


Yaptığı yazılı açıklama ile ani sel ve su baskınına karşı uyarılarda bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, “Yurdun güneydoğu kesimlerinde halen devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, pazar günü akşam saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında yer yer kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı Arabanlı çiftçilerimizin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” uyarısında bulundu.

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