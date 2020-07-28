Başkan Altunkaya'dan Kurban Bayramı mesajı

Bayramların paylaşmayı, kardeşliği ve dayanışmayı artırdığını ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, mesajında, “Müslüman alemi olarak bir Kurban Bayramı'na daha kavuşuyor olmanın sevincini yaşıyoruz. Kurban Bayramı'nın rahmetinin ve bereketinin tüm dünyayı kaplaması dileğiyle, tüm Müslümanların bayramını kutlarım. Bayramlar paylaşmaktır. Hem işte, hem de aşta bereketin sırrı paylaşmaktan geçiyor. Mutlulukların paylaşıldıkça arttığı, hüzünlerin de paylaşıldıkça azaldığı gerçeğinden yola çıkarak, bayramda sevgi, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını en üst noktaya çıkarmanın gayreti içerisinde olmalıyız. Kırgınlıklara son vermeli, öksüzü, yetimi, fakiri, yaşlıyı ve hastaları unutmayarak, maddi ve manevi desteklerimizi esirgememeliyiz. Bayram coşkusu ve paylaşma duygusunun toplumun tüm kesimlerine yansıması, milletimizin birlik ve beraberliği ile ülkemizin kalkınmasına ivme kazandıracaktır. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde oldukça tüm hedeflere rahatlıkla ulaşabiliriz. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ederken, bayramın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.