Başkan Altunkaya'dan Zafer Bayramı mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak Zafer Bayramını kutladı.

Başkan Altunkaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında yapılan Büyük Taarruz'un büyük bir zaferle sonuçlanmasının ardından vatan topraklarının tamamen düşmanlardan temizlendiğini belirterek, "Tarihimize yön veren en önemli kahramanlık destanlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz. Milletimizin, bağımsızlık ve özgür yaşama iradesini ortaya koyması bakımından da büyük önem taşıyan bu zafer, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesi veren diğer uluslara da örnek olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlarken, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" diye açıklamada bulundu.