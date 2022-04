Başkan Cuma Güzel, polis haftasını kutladı

Polis teşkilatının 177'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Gaziantep Polis Derneği Güçlendirme Derneği Başkanı Cuma Güzel, vatandaşların güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden fedakârca çalışan 177 yıllık geçmişi ile ülkenin en köklü kurumlarından olan emniyet teşkilatının haftasını kutladı. Güzel, mesajında, ''Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Başımız her sıkıştığında, her hukuk kapılarını araladığımızda ya da evimizde rahat uyuma güveni duyduğumuzda yanı başımızda olan polisimiz, milletimizin yaşam ve emniyet kilididir. Sıcak, soğuk, gece, gündüz demeden teyakkuzda olan gözbebeğimiz polisimiz, milletimizin ta kendisidir. Suçun ve suçlunun korkulu rüyası, devletin ve kanunların yanında olan, insanımızın can dostu olan emniyet teşkilatımız, disiplini ve merhameti ile kanunların uygulayıcı gücü ile devletimizin güven tablosudur. Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, gazilerimize, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis Haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.