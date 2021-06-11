Başkan Doğru, ekin yangınlarına karşı çiftçileri uyardı

Gaziantep'in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Ovası'nda 100 bin dönüm buğday ile 28 bin dönüm arpa olmak üzere toplam 128 bin dönüm alanda hasat esnasında çıkan yangınlarda 500 dönüm ekininin yandığını belirtti. Hasan Doğru, yangınlar sonucu çiftçilerin çok mağdur olduğunu vurgulayarak vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 2021 yılı hasat döneminde ısınan havalar ile birlikte ekin biçme ve hasat yapma sırasında son günlerde ardı ardına ekin yangınlarının çıktığını hatırlatarak çiftçilerin, tarım işçilerinin ve vatandaşların yangınlarına karşı daha dikkatli olmalarını istedi.

"Yangınları büyümeden önledik"

Ekin biçme esnasında biçerdöverin metal kısımlarının çalışması sonucu aşırı ısınmalara, aşırı ısınan parçaların da tarlanın içinde bulunan taş ve benzeri nesnelere çarpması sonucu yangınların çıkabileceğini de aktaran Hasan Doğru, "Ekinlerin içine ve yakınına atılan cam şişe ve bardaklar, hava sıcaklığının da etkisiyle oluşacak olan küçük kıvılcımlarla ekin yangınına sebebiyet verebiliyor. Sulama sondajları, elektrik trafoları gerekmediği sürece açılmamalıdır. Zaman zaman çıkan yangınlar çiftçilerin bir yıllık emeğini heba ediyor. Araban Belediyesi olarak hasat dönemi başladığı günden bu güne kadar itfaiye ekiplerimiz ve su tanklarımız ile yangına müdahale ederek ekin yangınlarının büyümesini önledik" diye konuştu.