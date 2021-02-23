Başkan Doğru, Esentepe Sosyal Tesis inşaatını inceledi

Yetkililerden son çalışmalar hakkında bilgi alan Doğru, vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Çobanoğlu, Yusuf Uğur ve Fırat Ümit Işık ile birlikte sosyal tesis inşaatında incelemeler yapmak üzere kırsal Esentepe Mahallesi'ni ziyaret etti. Sosyal tesis inşaatında yapılan son çalışmaları yerinde inceleyen Doğru, mahalle sakinleriyle de sohbet etti.

"Sosyal tesis inşaatında son aşamadayız"

Araban Belediyesi tarafından 2020 yılında temeli atılarak inşaatına başlanan ve inşaat çalışmalarında sona gelinen Esentepe Sosyal Tesisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Hasan Doğru, "İnşaatına 13 Temmuz 2020 tarihinde başladığımız ve çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürdüğümüz Esentepe Sosyal Tesisi'nde sona yaklaştık. En kısa sürede inşaat çalışmalarımızı tamamlayacağımız sosyal tesisimiz ile yıllardır mahallemizde yaşanan sosyal tesis sıkıntısını ortadan kaldıracağız. Esentepe mahallemizde bu güne kadar bir sosyal tesis olmadığı için mahallede yaşayan vatandaşlarımız yıllardır büyük sıkıntılar yaşıyordu. Araban Belediyesi olarak Esentepe kırsal mahallemizin girişindeki 430 metre kare inşaat alanı bulunan arsa üzerine bayan ve erkek girişi ayrı ayrı olmak üzere iki katlı inşa edilecek olan modern sosyal tesiste 110 metre kare imam evi, 1 mutfak ve 1 lavabo olmak üzere modern bir sosyal tesis inşaatımızın sonuna geldik'' dedi.

Mahalle halkından teşekkür

Mahalle sakinleri ise "Yaklaşık 6 yıldan beri bize sosyal tesis sözü vermişlerdi ama bir türlü yaptırmadılar. 2019 seçimlerinde Araban Belediye Başkanı seçilen Hasan Doğru sosyal tesisimizin yapılması için talimat verdi ve inşaatı başladı. Allah, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'dan razı olsun. Esentepe Mahallesi olarak bizim için önemli olan sosyal tesis sorunumuzu çözdü. Mahalle sakinleri olarak Başkan Doğru'ya teşekkür ederiz'' diye konuştu.