Başkan Doğru Miraç Kandilini kutladı

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Miraç Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru yayınlandığı kutlama mesajında Arabanlı vatandaşların Miraç kandilini tebrik etti.

Peygamber Efendimizin mucizelerinden olan Miraç'ın, yüce Peygamberimizin Cenab-ı Allah'ın yüksek huzuruna kabulü olduğunu belirten Doğru, "Miraç onun şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliştir. İnsanın Allah'ın rızasına ulaşabilmesi halinde; dünyevi ortamdan sıyrılarak maneviyat aleminde yükselebilmesinin, ilahi rahmet ve huzura erişebilmesinin, gönül ve ruh temizliğinden, ahlaki faziletlerle bütünleşmesinden, Allah'a bağlılık ve boyun eğmesinden geçeceğini hatırlatan ilahi bir mucizedir. Araban Belediye Başkanı olarak başta Arabanlı hemşehrilerimin ve aziz milletimizin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu kutsal gecenin, Allah'ın rahmet, bereket ve mağfiretine mazhar olduğumuz ve huzur bulduğumuz müstesna bir gece olmasını, tüm insanlığın hidayetine, aziz milletimizin birlik, dirlik ve beraberliğine vesile olmasını, ülkemizde, ilçemizde ve tüm dünyadaki insanların sağlığını tehdit eden Kovid-19 salgının son bulması, terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış, kardeşlik ve huzurun alması için, yapacağımız ibadet ve duaların kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" ifadelerini kullandı.