İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Doğru, sosyal tesisin temelini attı

Araban Belediyesi, Esentepe kırsal Mahallesi’nde yapacağı modern sosyal tesisin temelini attı.

Araban Belediyesi, Esentepe kırsal Mahallesi'nde yapacağı modern sosyal tesisin temelini attı.


Gaziantep'in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun temelini attığı Esentepe kırsal mahallesi sosyal tesisi tamamlandığında mahallede yaşanan taziye yeri sıkıntısı da ortadan kalkacak. Araban Belediyesi tarafından temeli atılarak inşaatına başlanan Esentepe Mahallesi Sosyal Tesisi inşaatının en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.


Başkan Hasan Doğru gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘'Esentepe mahallemizde bu güne kadar bir sosyal tesis olmadığı için mahallede yaşayan vatandaşlarımız yıllardır büyük sıkıntılar yaşıyordu. Araban ilçesi Belediyesi olarak Esentepe kırsal mahallemizin girişindeki 430 metre kare inşaat alanı bulunan arsa üzerine bayan erkek girişi ayrı ayrı olmak üzere iki katlı inşa edilecek olan sosyal tesiste 110 metre kare imam evi, 1 mutfak ve 1 lavabo olmak üzere modern bir sosyal tesis inşaatına başladık” dedi.


Mahallemizde ikamet eden hayırsever vatandaşlarımızın da sosyal tesisimize katkı sağlayacakları sözünü verdiler diyen Doğru, “İnşaatımıza hayırsever vatandaşlarımızın yapacakları hayırlar için Araban Belediye Başkanı olarak şimdiden teşekkür ederim” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.