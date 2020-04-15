Başkan Doğru'da Şehitler Haftası mesajı

Gaziantep Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Doğru, mesajında şehitlik mertebesinde vurgu yaparak, “Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru Yayınladığı mesajında, ''Vatanımızı, istiklalimizi ve bayrağımızı sarsılmaz imanları ve eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimize minnet borcumuz ömür boyu tükenmez. Bu vatan için kanını ve canını veren aziz şehitlerimizi bir kere daha saygıyla anıyoruz. Ölümün üzerine gözlerini kırpmadan giden, kanlarıyla bayrağımıza al rengini veren şehitlerimiz, geride bize bu cennet vatanı bıraktılar. Ruhları şad, mekanları cennet olsun'' ifadelerini kullandı.

Arıburnu cephesinde şehit düşen Mehmetçiğin Kınalı Hasan'ın cebinden çıkan mektubu unutmadığını belirten Doğru, "Hasan'ı anası bu vatan için kurban vermişti ve saçını da onun için kınalamıştı. İşte bu millet vatan sevgisi uğruna Kınalı Hasan gibi binlerce şehit verdi bu topraklarda. Bu topraklarda genci, yaşlısı, erkeği, kadını tüm millet için vatan sevgisinin yüceliği kanıtlandı. Bu yüzdendir ki şehitlerimize sahip çıkmak ve onları anmak en kutsi görevlerimiz arasında olmalıdır. Milletçe yaşadığımız bu zor ve acı günlerde; Cumhuriyeti ve onun değerlerini korumak, bizlere bu büyük zaferleri ve güzel yurdu armağan eden, canları pahasına bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayan kahramanlarımızı, şehitlerimizi bu duygu ve düşünceler ile rahmet ve minnetle anıyor ruhlarının şad, mekanlarının cennet olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncülerle başta Gazi Mustafa Kemal ile silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.