Başkan Doğru'dan 10 Kasım mesajı

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Doğru mesajında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüye değer birçok meziyeti şahsında toplamış büyük bir devlet adamı olduğunu belirterek, "Ebediyete intikal edişinin yıldönümünde bizlere düşen görev, O'nun kurmuş olduğu Cumhuriyet'in değerlerini korumak, O'nun düşüncesini benimsemek ve O'nun öngörmüş olduğu yolda ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaktır" ifadelerini kullandı.