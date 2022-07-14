Başkan Doğru'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ıncı yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, ''Rabbim bu milletin, ümmetin birlik ve beraberliğini daim eylesin'' temennisinde de bulundu.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru yayımladığı mesajında,''15 Temmuz 2016 tarihinde Aziz Milletimizin iradesini yok saymaya ve Demokrasimizi yıkmaya çalışan FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain kalkışma, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Aziz Milletimiz tarafından bozguna uğratılmıştır. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından Demokrasi Zaferimizin 6'ıncı yıldönümü olan 15 Temmuz 2022 Cuma günü bir kez daha Milletçe bu destansı direnişin gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Rengini şehitlerimizin kanından alan Ay-Yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş Aziz Milletimiz, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımız, geçmişinden aldığı şuurla meydanlara inerek milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmış, vatan haini darbeci FETÖ Terör Örgütü mensuplarını gecenin karanlığına gömerek üstüne düşen vazifeyi yerine getirmiştir. Çanakkale'de, Kut'ül Ammare'de, Dumlupınar'da, Kurtuluş Savaşında olduğu gibi, Aziz Türk Milleti 15 Temmuz'da da Destan yazmıştır. Şanlı tarihimizin sayfalarına daima kahramanlık destanı yazan, kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden bu Aziz Millet, 15 Temmuz'da vatan ve bayrak sevgisini tüm dünyaya bir kez daha Milli birlik ve beraberlik içinde haykırarak tarihin sayfalarına altın harflerle kazınacak demokrasi destanı yazmıştır. Çanakkale Ruhu ve 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça daima büyüyen, gelişen ve dünyanın önde gelen devletleri arasında yer alan Ülkemiz 2023 hedeflerine doğru emin ve kararlı adımlarla yürümektedir. Bizi hedeflerimizden alıkoymak, milli birlik ve beraberliğimizi yıkmak, demokrasimizi yok etmek isteyen şer odakları her zaman olacaktır. Ancak şanlı tarihi kahramanlık destanlarıyla dolu olan Aziz Türk Milleti, ülkemizin güvenliğine, birlik ve beraberliğine, milli iradesine yöneltilen her türlü girişime dün olduğu gibi, bugün ve yarın da asla izin vermeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle milli irademize ve demokrasimize sahip çıkmak için kanlarıyla canlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan Şehitlerimizi ve başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş Kahraman Gazilerimizi rahmetle anıyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olan Gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum'' ifadelerini kullandı.