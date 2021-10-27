Başkan Doğru'dan 29 Ekim kutlaması

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, mesajında, "Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, gönüllerimizi kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olan bizler kardeşçe birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağız. Bugün, bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yükseltecek, geçmişte olduğu gibi bugün de tek yürek olarak haykıracak, el ele, gönül gönüle geleceğe daha güvenle bakacağız. Bu aziz millet Kurtuluş Savaşı'nı imkansızlıklar ve yokluklarla kazanmıştır. Buna rağmen özünden ve özgürlüğünden hiçbir zaman taviz vermemiştir. Aziz milletimizin her ferdi, ecdadının gösterdiği iradeyi, Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine taşıma noktasında bugün de göstermektedir. Milletimizin bu gayreti ve niyeti cumhuriyete ve demokrasiye olan sadakatinin en anlamlı tezahürüdür. Milletçe bu günlere nasıl gelindiğini unutmayarak ve şanlı geçmişini koruyarak aydınlık geleceğe sımsıkı sarılmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, önünde uzanan aydınlık yolda, emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, benimsediği evrensel ilkeleri muhafaza edecek, çağdaş dünyanın onurlu bir üyesi olmak için verdiği kararlı mücadeleyi sürdürecektir. Bu aziz vatanın birer ferdi olarak bizler de güven ve istikrar ortamını koruyarak birlik ve bütünlüğümüze, barış ve kardeşliğimize sahip çıkacağız.Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan için kanlarını toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle bir kez daha anıyor, başta Arabanlı hemşehrilerimin ve yüce Türk Milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.