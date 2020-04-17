Başkan Doğru'dan hastaneye entübe virüs koruma kutusu

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 5 adet entübe virüs koruma kutusunu Araban İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Tay'a teslim etti.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru İstanbul'da faaliyet gösteren bir firma tarafından gönderilen 5 adet entübe virüs koruma kutusunu, Araban İlçe Devlet Hastanesine teslim etti. Kutuları, Araban İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Ahmet Tay'a teslim eden Doğru, firma yetkililerine teşekkür etti.