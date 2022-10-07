Başkan Doğru'dan kandil mesajı

Başkan Doğru mesajında, ''Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed(S.A.V)'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ni, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğuna erişmiş bulunmaktayız. Hz. Peygamberimiz(S.A.V) bütün insanlık için bir yol gösterici, ilahi bir nur, sönmeyen bir kandildir. Onun doğumu insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biridir. Çünkü Yüce Allah onu bütün âlemlere rahmet olarak göndermiştir. İslam dini bir ahlak dini olarak insanlığı kurtuluşa ve hidayete davet etmektedir. İslam dini ile âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid kandilinin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder, bütün İslam aleminin ve Arabanlı hemşehrilerimin Mevlid Kandili'ni tebrik eder; birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim'' ifadelerine yer verdi.