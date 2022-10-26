Başkan Doğru'dan milletvekillerine ziyaret

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ankara'ya giderek Gaziantep milletvekillerini TBMM'deki ofislerinde ziyaret etti.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, TBMM'de AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, Ali Şahin, Derya Bakbak, Ahmet Uzer ve Müslüm Yüksel'i ziyaret etti. Başkan Doğru ziyarette, ilçede devam eden ve yapılacak projeler ile ilgili milletvekillerinden destek istedi. Başkan Doğru, meclisteki misafirperverliği nedeniyle milletvekillerine teşekkür ederek, ''AK Parti Gaziantep milletvekillerimiz Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, Ali Şahin, Derya Bakbak, Ahmet Uzer ve Müslüm Yüksel'i TBMM'de bulunan makamlarında ziyaret ettik. Araban ve Yavuzeli ilçeleri belediye başkanları olarak ilçelerimizin kalkınması için hazırladığımız projelerle ilgili bilgiler verip destek istedik. Milletvekillerimiz projelerimize destek verdiklerini açıkladılar'' ifadelerini kullandı. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da, ziyareti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Öte yandan Başkan Doğru'nun ziyaretlerine Yavuzeli ilçesi Belediye Başkanı Mustafa kemal Sakaroğlu da katıldı.