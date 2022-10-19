Başkan Doğru'dan Muhtarlar Günü mesajı

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nün 7'inci yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, “Mahallelerimizde ve köylerimizde büyük bir sorumluluk bilinciyle haftanın yedi günü, günün yirmi dört saati görevi başında bulunan muhtarlarımızın; hizmetlerinin senede bir gün de olsa hatırlanması, sorunlarının konuşulması ve sorunlarına çözüm üretilmesi düşüncesiyle ülkemizde ilk muhtarlık teşkilatının kurulduğu gün olan 19 Ekim 1829'un yıl dönümü, 2015 yılından itibaren ‘Muhtarlar Günü' olarak ilan edilmiştir. Geçmişi yaklaşık iki yüz yıl önceye dayanan, Türk kamu yönetiminin ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olan muhtarlık müessesesi yerel demokrasinin en eski örneğini temsil etmektedir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallelerde ve köylerde halkımızla devlet kurumlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Vatandaşlarımızın devlete ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapı muhtarlarımızdır. Muhtarlık kurumu, hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Muhtarlarımız, milli iradenin birer temsilcisidir. Halkın içinden çıkan ve seçimle iş başına gelen, demokrasinin adeta çekirdek yöneticileri olan muhtarlarımızın, yönetime daha fazla katılmaları, halkımızın talep ve isteklerinin gerçekleşmesine daha fazla katkı sağlayacaktır. Son yıllarda muhtarlarımızın idari ve ekonomik standartlarının yükseltilmesi ve devlet birimleriyle olan iletişimlerinin güçlendirilmesi; sadece muhtarlarımıza değil, vatandaşlarımıza götürülen hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik, modern ve çağdaş bir anlayışı da beraberinde getirmektedir. Bu vesileyle devlet millet işbirliğinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inandığım başta Arabanlı muhtarlarımız olmak üzere bölgemiz ve ülkemiz genelindeki tüm muhtarlarımızın ‘19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; önemli bir görev ifa ettiklerine inandığım ilçemizdeki, bölgemizdeki ve ülkemiz genelindeki tüm muhtarlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı günler temenni ediyor, esenlikler diliyorum” ifadelerine yer verdi.