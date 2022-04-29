Başkan Doğru'dan ramazan mesajı

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ramazan Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, mesajında, ''Bayramlar, dini ve milli duyguların en üst seviyede yaşanmasının yanı sıra birlik, beraberlik ve bütünleşme zamanıdır. Her yıl gelip geçen sıradan günler olmaktan öte, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barış, sevgi ve esenliğin dalga dalga toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden güç kazandığı, sevinç, neşe ve coşkunun buluştuğu çok özel günlerdir. Bayramları, gerçek anlamıyla ‘bayram' yapan, bu günlerde yaşadığımız manevi duygulardır. Bayramlar, sevgi, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma, adalet duygularımızın harekete geçmesi için en güzel vesilelerdir. Bu özel günler, dargınlıkların bitmesi için en güzel fırsatları sunar. Arabanlı hemşehrilerimin bu duygularla, bayram günlerini en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Ayrıca bayramların anlamını, güzelliğini ve değerini sadece bayram günlerinde değil, yaşamın her alanında ve tüm ilişkilerimizde hatırlamalıyız. Unutmamalıdır ki bayramları bayram yapan onu yaşatanlardır. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve dünyaya barış, kardeşlik ve mutluluklar getirmesini diler, tüm Arabanlı hemşehrilerimin bayramını en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım'' ifadelerine yer verdi.