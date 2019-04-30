Başkan Fadıloğlu, 1 Mayıs kutlaması

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu mesajında, “Hayatını emekleriyle kazanan, geçimini alın teriyle kazandığıyla sağlayan, ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde ellerinden gelen tüm gayreti gösteren işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum” ifadesine yer verdi.

Mesajında birlik beraberlik çağrısında da bulunan Fadığloğlu, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü; alın terinin, helal kazancın, dostluğun, barışın, kardeşliğin, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin simgesidir. Güçlü Türkiye için gece-gündüz demeden canla başla çalışan, emeğini alın teriyle harmanlamış tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Ülkemizin büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına en büyük katkıyı sağlayanlar; çalışan, üreten, işçi ve emekçi kardeşlerimizdir. Emeği, alın terini ve helal kazancı kutsal sayan, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir kültür ve medeniyetin mensupları olarak, tüm çalışanların emeklerinin tam karşılığını almaları en önemli önceliğimizdir. Toplumsal ilerlemenin ilk şartı; insanların rahat, huzurlu ve geleceğe güvenle baktıkları bir ortamda yaşamalarıdır. Bu ortamın sağlanmasında bizlere büyük görevler düşüyor. İşçi hakları ve yaşam standartları konusunda sürdürülebilir gelişmeleri hedefliyoruz. Biliyoruz ki bu gelişmeler sağlandıkça, ülkemiz ve şehrimizin de gelişim süreci hızlanacaktır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde en büyük temennimiz; 1 Mayıs gününün, her türlü provokasyondan, tahriklerden, taşkınlıklardan uzak, emek ve dayanışma kavramlarına yaraşır bir şekilde, bayram ve şenlik havasında geçmesi, dostça, kardeşçe ve omuz omuza kutlanmasıdır. Bu inançla işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en içten duygularımla kutluyor, bütün emekçi kardeşlerimi sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.