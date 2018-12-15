Başkan Fadıloğlu, ailelerin sorunlarına ortak oluyor

Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, eşini kaybeden ve 1'i bedensel 4'ü zihinsel engelli olmak üzere toplam 9 çocuğuyla yaşayan Arzu Çil'i ziyaret etti. Aile ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, ailenin sorunlarının çözümü için elinden geleni yapacağını söyledi.

Dezavantajlı kişilere verdiği destekle onların hayata daha umutla bakmalarını sağlayan Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Suboğazı Mahallesi'nde ikamet eden Çil ailesinin evine konuk oldu. Yaklaşık 3 ay önce eşini kaybeden ve 1'i bedensel 4'ü zihinsel engelli olmak üzere toplam 9 çocuğuyla birlikte yaşayan Arzu Çil ve çocuklarının yaşadıkları sıkıntıları dinleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını sağlayacaklarını kaydetti. Arzu Çil ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, ailenin bedensel engelli çocuğu için yanında götürdüğü tekerlekli sandalyeyi aileye teslim etti.

Eşini kaybettikten sonra yaşadığı hayatın daha da zorlaştığını dile getiren 42 yaşındaki Arzu Çil, durumlarıyla ilgili Başkan Fadıloğlu'na bilgi verdiğini ve yardım istediğini söyledi. Çocuklarının ve evinin fiziki şartlarından kaynaklı yaşadığı sıkıntıların çözülmesini istediğini belirten Çil, ziyareti ve ilgilisi dolayısıyla Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

Muhtardan teşekkür

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Suboğazı Mahalle Muhtarı Mehmet Okur, “Hanım kardeşimizin eşi yakın bir zaman önce hayatını kaybetti. Arzu Çil, 5'i engelli olmak üzere 9 çocuğuyla birlikte zorluklar içerisinde hayatını idame ettirmeye çalışıyordu. Ailemizin evi gerçekten oturulacak bir halde değildi. Üzerine oturacakları bir halıları dahi yoktu. Başkanımıza, mağdur durumda olan ailemizin sıkıntılarını ilettik. Başkanımız da ailenin ihtiyacı olan bütün eksiklikleri giderme konusunda yardımcı oldu. Bunun dışında bedensel engelli olan oğlu için de bir adet tekerlekli sandalye hediye etti. Başkanımız, sağ olsun bugün de bizzat aileyi evinde ziyaret ederek, onların sorunlarına ortak oldu. Başkanımız, belediyeciliğin asli görevlerinin dışında bu tür hizmetlerde de bulunarak, mağdur ailelerin sorunlarına ortak olmaya çalışıyor. Başkanımıza, yapmış olduğu bu hizmetinden dolayı şahsım ve aile adına yürekten teşekkür ediyorum. Bizler de hem muhtarlık olarak hem de mahalle sakinlerimiz ile birlikte ailemize yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.