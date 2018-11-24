Başkan Fadıloğlu, Başkan Şahin'i tebrik etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Fatma Şahin'i tebrik ederek, başarı diledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tekrar Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Fatma Şahin'i kutladı. Fatma Şahin'in Gaziantep için önemli bir şans olduğunu dile getiren Başkan Fadıloğlu, hizmet sevdalısı Başkan Fatma Şahin'in Gaziantep'e hizmet etmeye devam edecek olmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

"Büyük bir zaferin altına imza atacaktır"

Tek dertlerinin millete hizmet etmek olduğunu vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Tevazu, samimiyet, gayret ile önce millet, önce memleket" sloganıyla ilk günkü aşkla çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Fadıloğlu, “Öncelikle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'i tebrik ediyorum. Başkanımız, her zaman Gaziantep'in dertlerine çözüm üretmek ve Gaziantep'i daha yaşanabilir şehirler sıralamasında üst sıralara taşımak için gayret etmiştir. Gazi şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun. Rabbim, kendisinin yar ve yardımcısı olsun. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Fatma Şahin Hanımefendiye başarılar diliyorum. Gaziantep, her zaman olduğu gibi yine farkını ortaya koyacak ve çok yüksek bir oranla 31 Mart 2019 gecesi büyük bir zaferin altına imza atacaktır" diye konuştu.