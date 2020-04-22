Başkan Fadıloğlu çocukların bayramını kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümünü, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum” ifadesine yer verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili çocuklar; her yıl coşku içerisinde kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı ne yazık ki bu yıl içinde bulunduğumuz nedenlerden dolayı evlerimizde kutlayacağız. İçerisinde bulunduğumuz bu süreç, en kısa sürede geride kalacak. Tüm dünyada yaşanan bu salgın sürecinde sizler evlerinizde vakit geçirirken, hayatın bir an önce normalleşmesi için bizler tüm gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan tarihini çocuklara bayram olarak armağan etmiştir ve bilindiği gibi bu bayram dünyadaki ilk çocuk bayramıdır. 23 Nisan 1920, vatanın dört bir tarafının işgal edildiği, milletin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemdir. 23 Nisan, Türk milletinin yeniden dirilişinin ve şahlanışının günüdür. Milli egemenliğimizin sembolü, kurtuluş mücadelemizin ve demokrasi tarihimizin en önemli kurumlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlarımızın büyükleri olan sevgili çocuklarımızın, sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah önümüzdeki aylarda basketbol, futbol, yüzme, badminton, temel cimnastik, satranç ve geleneksel çocuk oyunları branşlarda gerçekleştireceğimiz etkinliklerde tekrar bir araya geleceğiz ve bayram tadında organizasyonlarda kıyasıya mücadele edeceğiz ve çok eğleneceğiz. Ama bu bayram hem kendi sağlığımız hem de toplumumuzun sağlığı için evde kalmamız gerekiyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin aziz emanetlerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”