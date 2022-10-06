Başkan Fadıloğlu, din görevlilerini konuk etti

Başkan Fadıloğlu, “Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim, hepimize bulunduğumuz yerde hayır hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Dülük Tabiat Parkı içerisindeki Göl Kafe Restoran'daki programa; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Şehitkamil İlçe Müftüsü Feyyaz İdin ve din görevlileri katıldılar.

''Emeksiz yemek olmuyor''

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu günler, senede bir gün anılan günler ama sizlerin, bizlerin vazifeleri bir gün değil. Özellikle sizler, 365 gün 24 saat esaslı hizmet eden bir çalışma gurubu olarak millete hizmet ediyorsunuz. Bizler de aynı saftayız. Bizim ayrımız gayrımız yok. Bu milletin imkanları bu milletin çocuklarına hizmet edecek. Esas olan bizim birlikte hareket edip bu alanı ne kadar genişletebiliriz, standartları ne kadar yukarı çıkarabiliriz, asıl derdimiz bu. Sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu yaz döneminde tabii geçen yıla göre önemli işler başardık. Eminim ki 2022-2023 öğretim yılında biz bu işi ileriye taşıyacağız. Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımız, Sayın Müftümüz ile bu konu üzerinde daha hassas çalışıyoruz. Özellikle alt yaş gurubundaki çocuklarımızı biz eğitirsek bu toplumu kurtarabileceğiz. Aksi takdirde kemikleşmiş olan bir yapıyı yeniden düzeltmek çok zor. Bu açıdan yaz Kuran kursları ve 4-6 yaş bizim için çok önemli. Eğer temelleri düzgün atarsak Allah'ın izniyle bir nesli kurtarmış olacağız. Emeksiz yemek olmuyor. Bizler bu emeği vereceğiz. Bunun için biz emrinizdeyiz. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Hakikaten Sayın Kaymakamımız ile birlikte birliktelik içerisinde tüm kurumlarla hizmet kalitemizi yukarıya çıkarıyoruz. Rabbim, hepimize bulunduğumuz yerde hayır hizmetler yapmayı nasip etsin.”

''Camilerimizin çok önemli fonksiyonları olmuştur''

Programda konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, şu ifadeleri kaydetti:

“Öncelikle hepinizin Camiler ve Din Görevlileri Haftanızı yürekten kutluyorum. Bu güzel günde bizleri buluşturan, ev sahipliği yapan Sayın Belediye Başkanımıza ve kıymetli ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin de bildiği üzere camiler bizim en kutsal ve en mukaddes yerlerimizdir. Camiler, dinimizi en güzel şekilde yaşatıldığı, öğretildiği, insanlarımıza faydalı olmaya çalışıldığı yerlerdir. İbadet merkezi olmanın yanı sıra da camilerimiz aynı zamanda ilim, irfan ve hikmet merkezidir. Tarihten bu yana kadar da medeniyetimizin şekillenmesinde, medeniyetimizin gelişmesinde camilerimizin çok önemli fonksiyonları olmuştur. Bugün de görüyoruz ki hakikaten bir camimiz var, yanında 4-6 yaş kuran kursu var yanında gençlik merkezi var. Hem bir ibadet merkezi hem de bir eğitim merkezi. Hem camilerimiz de hem de bu eğitim merkezlerimizde görev yapan din görevlilerimiz gerçekten vatandaşlarımızın hep gönlünde olmuştur. Ben tekrardan hepinizin Camiler ve Din Görevlileri Haftanızı yürekten kutluyorum. Ayrıca, bu hafta da idrak edeceğimiz Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesi olan Mevlid-i Nebi Haftanızı da tebrik ediyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Yetişen yavrularımıza ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz

Programda konuşan Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, şu sözleri kullandı:

“İdrak ettiğimiz Camiler ve Din Görevlileri Haftamız hayırlı olsun, mübarek olsun. Sözlerimin başında öteden beri bu din hizmetini yürüten, gönüllerde Allah sevgisini, Peygamber sevgisini nakış nakış işleyen bütün geçmişimizden Cenabıhak, razı olsun. Aldığımız bu mukaddes emaneti yetişen yeni nesillerde de yeşertmeyi sizlere ve bizlere Cenabıhak nasip eylesin. Bir yandan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesi olan Mevlid-i Nebi Haftasını idrak ediyoruz. Cenabıhak, Peygamber Efendimizin insanlığa takdim ettiği o rahmet mesajının, o bereket mesajının, insanlığa hayat sunan o ilkelerini özümsemeyi, benimsemeyi, toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı hepimize nasip ve müyesser etsin. Ben, bu güzel ve nazik ev sahipliği için kıymetli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Aslında bu geleneksel bir Camiler ve Din Görevlileri Haftası buluşması. İnşallah bizler de üzerimize tevdi edilen kutlu emaneti yeni yetişen yavrularımıza ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Ben, bir kez daha Başkanımıza bu nazik daveti için teşekkür ediyor, siz hocalarımıza da katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”