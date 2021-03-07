Başkan Fadıloğlu, esnafın taleplerini dinledi

Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, pandemi kuralları kapsamında maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı üzerinde hizmet veren esnaf ile bir araya geldi. Her esnafla ayrı ayrı ilgilenen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, esnafın taleplerini dinledi. Çözüm odaklı çalışarak taleplere cevap vereceklerini ifade eden Başkan Fadıloğlu, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Esnafların yanı sıra alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Fadıloğlu, son dönemde yaşanan pandemi nedeniyle herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, maske temizlik ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

"Belediyenin hizmetlerinden gayet memnunuz"

Şehitkamil Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduğunu kaydeden esnaf Mustafa Biroğlu, “Bugün Başkanımızın bizi ziyaret etmesi bizleri gerçekten ziyadesiyle mutlu etti. Son dönemde yaşanan pandemi nedeniyle uzun bir zamandır bir araya gelemiyorduk. Normalleşme dönemiyle birlikte Başkanımız tekrar bizleri ziyaret etmeye başladı. Bugün de iş yerimizi ziyaret etti, istek ve sıkıntılarımızı dinledi. Güzel bir sohbet ortamı oluştu. Bizler de Başkanımıza gerekli istek ve sıkıntılarımızı dile getirdik. Sağ olsun Başkanımız da isteklerimizin yerine getirilmesi konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getirdi. Şehitkamil Belediyemizin genel olarak yapmış olduğu hizmetlerinden gayet memnunuz. Herhangi bir sıkıntımız olduğu takdirde, belediyemize ilettiğimiz anda sıkıntının giderilmesi için en hızlı şekilde çalışma yapıyorlar. Biz, Başkanımızdan razıyız, Allah da kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.