Başkan Fadıloğlu hekim adaylarıyla buluştu

14 Mart Tıp Bayramı Öncesi üniversiteli gençlerin doğayla buluşması renkli anlara sahne oldu.

Her yıl 15 binin üzerinde öğrenciyi ağırlayan Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampının son konukları 14 Mart Tıp Bayramı öncesi Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri oldu. Yoğun akademik maratona Dülük Tabiat Parkında mola veren GAÜN Tıp Fakültesi öğrencileri, kamp alanında yer alan; zipline, ip parkuru, tırmanma duvarı, pentatlon ve doğa yürüyüşü istasyonlarında eğlenerek moral depoladılar. Hareketli yaşam ve sportif faaliyetlerin insan sağlığına olan önemine dikkat çeken üniversite öğrencileri, kendilerini etkinlikler esnasında ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile uzmanlık alanları ve sosyal konularla ilgili koyu bir sohbet gerçekleştirdiler.

Gençlik kampımız 4 mevsim faaliyette

Gaziantep'i yaşanılabilir şehirler arasında üst sırlara taşımak için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere büyük önem verdiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Dülük Tabiat Parkında yer alan Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezinin 4 mevsim boyunca faaliyete olduğunu söyledi. Başkan Fadıloğlu, tıp fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik esnasında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Gençlik Kampımızda yıl boyunca farklı yaş gruplarındaki öğrencilerimizi misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Günün konuk grubu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri oldu. Geleceğin hekimleri yoğun ders ve sınav maratonuna kısa bir ara vererek doğa ile buluştular. Kamp alanımızda yer alan parkurlarda eğlenerek bol bol moral depoladılar. Çocuklarımız, gençlerimiz ve yetişkin yaş gruplarındaki katılımcılarımız bu alanda sosyalleşiyorlar. Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezimiz 4 mevsim boyunca faaliyete. En önemli hedeflerimiz; Gaziantep'i yaşanılabilir şehirlerarasında üst sırlara taşımak. Bunun için kültürel ve sportif faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Gençlik Kampımızda misafir edeceğimiz tüm kampçılara şimdiden iyi eğlenceler, sağlık ve zindelik dolu günler diliyorum.”

"Tüm arkadaşlarımıza önereceğiz"

Katıldıkları etkinliklerde keyifli zamanlar geçirdiklerini ifade eden GAÜN Tıp Fakültesi öğrencisi İlknur Gültekin, “14 Mart Tıp Bayramı öncesinde Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampına misafir olduk. Etkinlikler boyunca çok eğlendik. Doğa ile iç içe olmak bizleri ayrıca mutlu etti. Tüm bu güzel faaliyetlerin çocuklara ve biz gençlere ücretsiz olarak sunulması bizler için bir ayrıcalık. Tüm üniversiteli arkadaşlarımıza önereceğiz. Başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve kamp alanında görev yapan eğitmenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.