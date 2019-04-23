Başkan Fadıloğlu, koltuğunu Elif Su Geliş'e teslim etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun makam koltuğuna temsili olarak Vali Erdal Ata İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Elif Su Geliş oturdu.

Şehitkamil Belediyesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili görev değişimi yaşandı. Şehitkamil Belediye Başkanlığı koltuğunu Vali Erdal Ata İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Elif Su Geliş devraldı. 1. sınıf öğrencisi Elif Su Geliş, annesi Emine Geliş ve abisi Berat Geliş'i makamında ağırlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, konukları ile yakından ilgilendi.

Makamını 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde temsili olarak Elif Su Geliş'e bırakan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Elif kızımıza koltuğu teslim ettik. Geleceğimizin teminatı yavrularımız, gençlerimiz inşallah bizden sonra bu koltuklarda milletimize hizmet edecekler. İnşallah yavrularımızın başarılı bir eğitim hayatı olur. Ondan sonraki süreçte de vatana ve millete hayırlı birey olarak millete hizmet etme imkanı bulurlar. Bugün Elif Su Hanım Başkan, bizler de onun yanındayız. Onun vermiş olduğu direktifleri yerine getiriyoruz. Bugün başkanlık görevini Elif Su Hanıma teslim ettik” şeklinde konuştuk.

"Bugün buraya tüm çocuklar adına geldim"

Şehitkamil Belediye Başkanlığı görevini devir alan 1. sınıf öğrencisi Elif Su Geliş, ilk olarak yetim ailelere yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Fadıloğlu'na teşekkür etti. Temsili Şehitkamil Belediye Başkanı Elif Su Geliş, “Bugün Belediye Başkanı olarak Şehitkamil bölgesindeki herkesi mutlu etmek istiyorum. Bugün buraya tüm çocuklar adına geldim. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı. Mustafa Kemal Atatürk bizi sevdiği için bugünü bizlere armağan etti. Bununla ilgili bir şiir okumak istiyorum. 23 Nisan'da doğdu Türkiye Büyük Millet Meclisi. İşte o gün her yerde yükseldi Türk'ün sesi. Bunu tüm çocuklar kutlayalım sevinçle. Egemenlik doğacak hep verirsek el ele” ifadelerini kullandı.

Koltuğu tekrar devralan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, günün anısı olarak Elif Su Geliş ve abisi Berat Geliş'e çeşitli hediyeler takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.