Başkan Fadıloğlu, mesaiye saat 5'te başladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 31 Mart yerel seçimi kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personellerini sabah 5'te ziyaret etti. Mesai öncesi çalışanlara kolaylık dileyen Başkan Fadıloğlu, çalıştığı ekiple gurur duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehitkamil Belediye Başkanlığı için yeniden aday göstermesinin ardından seçim startını veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, personel ziyaretlerini sürdürdü. Başkan Fadıloğlu, Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı çalışan personellerle bir araya geldi.

“Milletimiz, söze bakmıyor”

Ziyaretinde personele hitap eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, amaçlarının millete en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu dile getirerek “3 dönem Şehitkamil Belediye Başkanı Adayı olarak sizlerin huzurundaysam evvel Allah, sizlerin sayesindedir. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah, hepinizden razı olsun. Alkışlanacak biri varsa o da sizlersiniz. Belediyenin dışarıdaki yüzleri sizlersiniz. Bizler, bugün tekrar aday gösteriliyorsak, sizin son 10 yılda verdiğiniz hizmet sayesindedir. Milletimiz, söze bakmıyor. Yapılan işe bakıyor. Siyaset kolay bir iş değil. Belediyede çalışmanın ayrı ayrı bir avantajı var. Bu avantaj da milletimizden dua almaktır. Allah, emeklerimizi zayi etmesin. Vermiş olduğumuz bu emekleri 3 dönemde sizlerle birlikte taçlandıracağız. Sizlerle birlikte daha fazla hizmet ederek, daha çok dua alacağız” diye konuştu.