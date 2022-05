Başkan Fadıloğlu Milli sporcularla buluştu

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Fatih Ermeydan, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol, federasyon il temsilcileri, branş antrenörleri, veli temsilcileri ve milli sporcular katıldı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nde; yüzme, paletli yüzme, basketbol, badminton, satranç branşlarında katıldıkları müsabakalarda göstermiş oldukları performansla ay-yıldızlı takımlara seçilme başarısı gösteren milli sporcuları konuk etti. Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde organize edilen programda milli sporcularla yakından ilgilenen ve başarılarından ötürü milli sporcuları tebrik eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, elde edilen başarıların büyük gurur yaşattığını vurguladı.

Şehitkamilli milli sporcular, kendilerine verilen destekten dolayı başkan Rıdvan Fadıloğlu'na günün anısına imzaladıkları Milli Takım formasını armağan ettiler.

Sporculara teşekkür

Amaçlarının; uluslararası arenada İstiklal Marşı'nı okutup, Türk bayrağını göndere çektirmek olduğunu dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı konuşmada şu sözleri kaydetti:

“Ben öncelikle bugünkü gururumu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2009 yılında göreve geldiğimizde her branşta orta kategoride iş yapacağımıza, birkaç branşta en iyisini yapalım ve İstiklal Marşı'nı okutalım, bayrağımızı göndere çektirelim, dedik. Hocalarımızdan Allah razı olsun, velilerimize çok teşekkür ediyorum. Onların vermiş olduğu desteklerle bugün 25'e yakın sporcumuz, Milli Takım forması giymeye hak kazandı. Özellikle yüzmede, badmintonda, satrançta ve basketbolda ihtisaslaşmak istiyoruz. Biz bu işin her zaman mutfağında olacağız dedik, altlığını oluşturacağız, alt kademeden kademe kademe sporcu yetiştireceğiz, dedik. Asıl amacımız da burada Milli Takım'a sporcu yollayıp, Milli Takım'ın forması altında İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı göndere çektirmekti. Allah'a şükür bize bunları yaşattıkları için tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Tabii bu iş burada bitmedi, bu işin devam etmesi gerekiyor. O nokta da çalışma arkadaşlarıma açık çek veriyorum. Milli Takım noktasında çalışmalarına devam eden arkadaşlarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Amacımız, nitelikli sporcuları Türk sporuna kazandırabilmek. Bu noktada paydaşlarımız olarak tüm velilerimize, hocalarımıza, antrenörlerimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah daha ileri noktalara hep birlikte taşıyacağız.”