Başkan Fadıloğlu sendika temsilcilerini ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte Gaziantep'te faaliyet gösteren Hizmet-İş Gaziantep Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ve Öz Sağlık-İş Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Görgel'i ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Başkan Fadıloğlu ve Başkan Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yapılan seçim ile yeniden göreve seçilen Hizmet-İş Gaziantep Şube Başkanı İbrahim Halil Tanrıöver ile Öz Sağlık-İş Gaziantep Şube Başkanlığına seçilen Mehmet Görgel'e hayırlı olsun temennisinde bulundu. Her fırsatta sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sendika temsilcilerini ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyet, ilk olarak Hizmet-İş Gaziantep Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde yapılan kongreyle tekrar Hizmet-İş Gaziantep Şube Başkanlığına seçilen Tanrıöver ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Fadıloğlu, yeni dönem için başarılar diledi. Sohbet ortamında geçen ziyarette, fikir alışverişi de yapıldı. Sorunların çözümü adına yapılan istişareler neticesinde Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti. Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Hizmet-İş Gaziantep Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver; Başkan Fadıloğlu, Başkan Mehmet Yılmaz ve AK Parti heyetine teşekkür etti.

Başkan Fadıloğlu, Başkan Mehmet Yılmaz ve beraberindeki heyet daha sonra Öz Sağlık-İş Sendikası Gaziantep Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde göreve gelen Mehmet Görgel ve yönetimini ziyaret etti. Burada Mehmet Görgel ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Fadıloğlu, yeni dönemde başarılar diledi. Öz Sağlık-İş Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Görgel ise Başkan Fadıloğlu ve Başkan Yılmaz'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Sohbet ortamında geçen ziyarette, fikir alışverişi yapıldı.