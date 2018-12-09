Başkan Fadıloğlu, yetim ailelere umut oluyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Güzelyurt Mahallesi'nde ikamet eden Kaplan ailesine misafir oldu. Ailenin sorunlarına ortak olan Başkan Fadıloğlu, çocuklarla yakından ilgilendi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Güzelyurt Mahallesi'nde 12 yıl önce eşini kaybeden 2 çocuğu ve teyzesi Fatma Ataş ile birlikte yaşayan Sevgi Kaplan'ı evinde ziyaret etti. Sohbet ortamında geçen ziyarette ailenin sorunlarını dinleyen Başkan Fadıloğlu, sıkıntılarının bir an önce çözüme kavuşturulması için çalışacaklarını söyledi. İstek ve sıkıntılarını Başkan Fadıloğlu'na anlatan Sevgi Kaplan, Şehitkamil Belediyesinin Merhamet Eli projesinden memnun olduklarını dile getirdi. Çocukların eğitim durumu hakkında da bilgi alan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çocuklarla çeşitli hediyeler verdi. Bir süre daha aile ile sohbet eden Başkan Fadıloğlu, daha sonra evden ayrıldı.

"İyi başkanımız var"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sevgi Kaplan, “Bugün evimizi ziyaret eden Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman başımızın üstünde yeri var. Başkanımızın her zaman bize destekleri oluyor Merhamet Eli projesinden çocuklarım ve ben en iyi şekilde faydalanıyoruz. Çocuklarım orada eğitim alıyorlar, sosyal ve kültürel etkinliklere katılıyorlar, ben de orada dikiş nakış kursuna gidiyorum, Kur'an-ı Kerim kursuna katılıyorum. Orası artık ikinci evimiz oldu. Gerçekten Yetim Koordinasyon Merkezine gitmeden önce çok zor durumlar geçiriyorduk. Sanki karanlık bir odanın içerisinde gibiydik. Oraya gittik hayatımız değişti. Hocalarımız ikinci ailemiz oldular. Allah, hepsinden razı olsun. İyi ki Başkanımız varmış, iyi ki böyle bir hizmet sunulmuş. Ben Başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.