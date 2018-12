Başkan Fadıloğlu, ziyaretleriyle aileleri sevindiriyor

Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Kayaönü Mahallesi'nde ikamet eden Pıcak ailesine misafir oldu. Ailenin sorunlarına ortak olan Başkan Fadıloğlu, çocuklarla yakından ilgilendi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kayaönü Mahallesi'nde 9 yıl önce eşini kaybeden ve 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Serpil Pıcak'ı evinde ziyaret etti. Sohbet ortamında geçen ziyarette ailenin sorunlarını dinleyen Başkan Fadıloğlu, sıkıntılarının bir an önce çözüme kavuşturulması için çalışacaklarını söyledi. İstek ve sıkıntılarını Başkan Fadıloğlu'na anlatan Serpil Pıcak, Şehitkamil Belediyesinin ‘Merhamet Eli' projesinden memnun olduklarını dile getirdi. Çocukların eğitim durumu hakkında da bilgi alan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çocuklarla çeşitli hediyeler verdi. Bir süre daha aile ile sohbet eden Başkan Fadıloğlu, daha sonra evden ayrıldı.

“Elimizden Gelen Her Türlü Desteği Vermeye Hazırız”

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bugün Serpil hanımları ziyarete geldik. Ben öncelikle misafirperverliklerinden dolayı ailemize teşekkür ediyorum, bizleri evlerinde ağırladılar. İki tane aslan gibi çocuklarımızla beraberiz. Çocuklarımız şimdiden gelecekteki hedeflerini koymuşlar. Allah, hiçbir zaman emeklerini zayi etmesin. İnşallah dilediklerine kavuşurlar. Tabi biz her zaman şunu söylüyoruz, mutlak suretle akademik başarı önemli ama diğer taraftan iyi insan olmak her şeyin önündedir. Ne mutlu Nevzat evladımıza ki hem iyi insan olma yönünde emek veriyor hem de akademik çalışmalarında başarılı performans sergiliyor. Şimdiden koymuş olduğu hedef Hacettepe Tıp Fakültesi. İnşallah yolu açık olur. Biz de bu konuda elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki kendi istesin, emek versin. Kendi bir adım gelirse biz kendisine on adım geliriz. Ben kendisini şimdiden tebrik ediyorum, eğitim hayatında başarılar diliyorum. Bugün bizleri misafir ettikleri için tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Allah, Başkanımızdan Ve Ekibinden Bin Kere Razı Olsun”

Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nu evlerinde ağırlamanın mutluluğunu yaşayan evin büyük oğlu Nevzat Pıcak, “Başkanımıza evimizi ziyaret edip şereflendirdiği için çok teşekkür ediyorum. Allah, kendisinden razı olsun. Başkanımızın açmış olduğu Yetim Koordinasyon Merkeziyle bizimle irtibata geçmeden önce çok zor günler geçiriyorduk, hiç dışarıya bile çıkmak istemiyorduk. Hiçbir sosyal ve kültürel yaşantımız yoktu. Şimdi ise bu merkez sayesinde dışarıyla iç içe geçtik, aktif olduk. Her türlü sosyal etkinliklere katıldık. Allah, Başkanımızdan ve ekibinden bin kere razı olsun. Her şey için kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımla Birlikte Hayatımız Değişti”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Serpil Pıcak, “Bugün evimizi ziyaret eden Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman başımızın üstünde yeri var. Başkanımızın her zaman bize destekleri oluyor. Merhamet Eli projesinden çocuklarım ve ben en iyi şekilde faydalanıyoruz. Çocuklarım orada eğitim alıyorlar, sosyal ve kültürel etkinliklere katılıyorlar. Gerçekten Yetim Koordinasyon Merkezine gitmeden önce çok zor durumlar geçiriyorduk. Çocuklarımla birlikte hayatımız değişti. Allah, hepsinden razı olsun. Başkanımıza bizlere böylesine anlamlı bir hizmeti gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.