Başkan Fadıloğlu'ndan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

Mesajında gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Fadıloğlu, sıfır atık misyonuyla çalıştıklarını kaydetti.

Havayı, suyu ve toprağı koruma adına çok sayıda proje uygulayan ve sürdürülebilir tasarrufta önemli misyon üstlenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Fadıloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşadığımız dünya, maalesef doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi ve çevreye verilen zarar nedeniyle büyük zarar görüyor. Şehitkamil Belediyesi olarak çevre konusunda farkındalık oluşturma ve gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek adına ekip arkadaşlarımla birlikte gece-gündüz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki bizim yapmış olduğumuz çalışmalar amacımıza ulaşmamızı sağlayamayacaktır. Bu amacı gerçekleştirmemiz için yeryüzünde yaşayan her insanın bilinçli ve duyarlı davranması gerekir düşüncesindeyim. Aksi takdirde tüm dünya; küresel ısınma, kuraklık ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi ciddi sorunların sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır. Küresel çapta yapılan yanlışlıklardan ortaya çıkan sorunlarla mücadelede için küresel çapta ciddi bir çalışma gerekiyor. Şehitkamil Belediyesi olarak bugüne kadar uyguladığımız geri dönüşüm amaçlı projelerle çok büyük kazanımlar elde ettik. Bu kapsamda 2012 yılında uygulamaya başladığımız MÖP Projesi kapsamında bugüne kadar toplam 74 bin 653 ton atığın geri dönüşümü sağladık. Böylelikle 800 bin 20 ağaç kesilmekten kurtarılırken, 5 bin 623 megavat elektrik, 64 bin 620 ton su ve 20 bin 316 metreküp fueloil tasarrufu yaptık. Ayrıca 14 bin 463 kilogram atık pil toplayarak 3 milyon 214 bin metreküp toprağın kirlenmesinin önüne geçtik. Yine 2018 yılında uygulamasına başladığımız E-MÖP Projesi kapsamında bugüne kadar 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde 40 bin 294 kilogram atık elektrikli ve elektronik eşya, 2 bin 841 kilogram atık yağ, 4 bin 239 kilogram atık akü, 30 bin 653 kilogram ömrünü tamamlamış lastik toplandı. Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor' sloganıyla 2018 yılında uygulamaya başladığımız proje ile bugüne kadar 49 bin 938 kilogram kullanılmış giysi ve kıyafet malzemesi toplandı, 72 bin 867 adet giysi ve tekstil ürünleri, gerekli bakım ve temizlik işlemlerinden geçtikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Göreve gelirken başlattığımız Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil Projesi ile her yıl yılda 2 defa gerçekleştirdiğimiz etkinlik kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2 milyon metrekare alan üzerine yaklaşık 200 bin fidan diktik. İlçe sınırları içerisinde tadilat ve inşaat çalışmaları sonucu oluşan tadilat ve moloz atıklarının gelişigüzel çevreye bırakılmasının ve uygunsuzca boş arazilerde bertaraf edilmesinin önüne geçilmesi geçerek bugüne kadar 575 kez vatandaşımıza konteynır hizmeti vererek toplam 2 bin 108 ton tadilat ve moloz atığının bertarafı için gerekli transferi sağladık. Ayrıca, özellikle son dönemde fosil yakıtla çevreye verilen zararı minimum seviyeye indirmek ve belediyemizin kuruluş olarak yenilenebilir enerjide öncü olmasını sağlamak adına hizmet binalarımızın çatılarına güneş enerji panelleri yerleştiriyoruz. Böylelikle gerekli enerjiyi, doğaya ve ülke ekonomisine zarar vermeden elde etmiş oluyoruz. Bizler, temiz çevrenin bize atalarımızdan miras olarak kalmış olmasından ziyade, bizim gelecek nesillere emanetimiz olması gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Bu anlamda her türlü hassasiyeti göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle ‘Dünya Çevre Günü'nü kutluyor; sağlıklı bir gelecek, temiz bir çevre ve sağlıklı günler diliyorum.”