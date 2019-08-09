İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Fadıloğlu'ndan bayram müjdesi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı tatili süresince Dülük Tabiat Parkı’na giriş-çıkışların ücretsiz olduğunu söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı tatili süresince Dülük Tabiat Parkı'na giriş-çıkışların ücretsiz olduğunu söyledi.


Doğal güzelliğinin yanı sıra piknik ve oyun alanlarıyla her yün yüzlerce kişinin vakit geçirdiği Dülük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatili boyunca Gazianteplileri ağırlamaya devam edecek. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 Ağustos Cumartesi (arife) günü başlayan uygulamanın 14 Ağustos Çarşamba günü sona ereceğini kaydetti. Başkan Fadıloğlu, 5 gün boyunca tüm giriş-çıkışların ücretsiz yapılacağını belirtti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi Dülük Tabiat Parkı'na beklediklerini


ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.