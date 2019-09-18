Başkan Fadıloğlu'ndan gaziler günü mesajı

Başkan Fadıloğlu, üstün vefa ve cesaret örneği gösteren tüm Gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında; Türk milletinin özgürce yaşayabiliyor olmasını gazilere ve şehitlere borçlu olduğunu vurguladı. Başkan Fadıloğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Şehitlerimiz ve gazilerimiz, milletimizin gönlünde daima farklı bir mertebededir. Vatan sevgisi, özgürlük ve bağımsızlık sevdası tüm dünyaya emsal olan bu milletin evlatları; şehit ve gazilerimizin tarih boyunca yazdıkları destansı kahramanlıklarla ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını sonsuza dek sürdürecektir. Halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız gurur kaynağımızdır. Gazilerimiz ve şehitlerimizin emaneti olan vatanımızı gözümüz gibi korumak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ülkemizi, büyük hedeflerinden alıkoymak isteyenler, hiçbir zaman o hain emellerini gerçekleştiremeyeceklerdir. Polisimize, askerimize, güvenlik güçlerimize alçakça tuzaklar kuranlara karşı mücadelemizi arttırarak sürdüreceğiz. Gazilik milletimizin bağımsızlığı ile kutsal değerleri uğrunda mücadele eden ve bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kahramanların hak ettiği çok kıymetli bir derecedir. Bizler, gazilerimizden ve şehitlerimizden aldığımız manevi güçle milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan saldırılara asla fırsat vermeyeceğiz. Bu uğurda, bütün inanç ve kararlılığımızla vatanımızın bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğimizi korumaya devam edeceğiz. Ülkemizin huzurunu kimse bozamayacaktır. Bunun için de milletçe birlik ve beraberliğimizi korumak zorundayız. Teröre karşı tek nefes, tek ses olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğrunda canlarını hiç düşünmeden feda etmiş şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Yaşayan gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.”