Başkan Fadıloğlu'ndan öğretmenlere özel armağan

Öğretmenlerin özel günlerini tebrik eden Başkan Fadıloğlu, öğretmenlere belediyeye ait serada yetiştirilen çiçeklerden armağan etti.

Her fırsatta okulları ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle buluşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Öğretmenler Günü dolayısıyla bu kez de Emine Hümayun Özhelvacı Ortaokulu öğretmen ve idarecileriyle bir araya geldi. Öğretmenliğin; emek, özveri, sabır ve hoşgörü gerektiren, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar kıymetli, dünyanın her yerinde en itibarlı ve onurlu mesleklerden biri olduğunu dile getiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğretmenlerin toplum yararına kutsal bir görev ifa ettiğini dile getirdi. Hayatları aydınlatan öğreti, öğüt ve örnek davranışlarıyla rol model olan öğretmenlerin, omuzladıkları bu kutsal vazifeyi layıkıyla yerine getirme gayreti içerinde olduğunu kaydeden Başkan Fadıloğlu, çok okuyan ve sorgulayan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından izleyen, bunun da ötesinde bilim ve teknolojide üretebilen bireyler yetişmesinin öğretmenlere bağlı olduğunu vurguladı. Öğretmenlerle uzun süre sohbet eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğretmenlere Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Peyzaj Bitkileri Üretim Serasında yetiştirilen; saksıda papatya, kekik, hercai menekşe, çin karanfili türlerinde çiçeklerden armağan etti. Emine Hümayun Özhelvacı Ortaokulu öğretmenleri şahsında tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Fadıloğlu, öğretmenlere sağlık, huzur, başarı ve mutlu bir ömür diledi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ebediyete intikal eden öğretmenleri de rahmetle anarak, Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe sınırları içerindeki tüm okullara çiçek ulaştırdıkları bilgisini de verdi.

"Nazik davranışından dolayı çok teşekkür ediyoruz"

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Emine Hümayun Özhelvacı Ortaokulu Müzik Öğretmeni Senem Aslı Kaner, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, bugün Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyarette bulundular. Bizlere, çiçek takdiminde bulundular. Başkanımıza, bu nazik davranışından dolayı çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.