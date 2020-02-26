Başkan Fadıloğlu'ndan Regaip Kandili kutlama mesajı

Başkan Fadıloğlu, Regaip Kandilinin İslam alemine hayır getirmesini diledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajda Regaip Kandilinin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bereket ve maneviyat mevsimi olarak nitelendirdiğimiz mübarek üç aylara girmiş bulunmaktayız. Allah'ın rahmetinin üzerimize manevi bir sağanak gibi yağdığı, lütuf ve kereminin bizleri kuşattığı, mübarek üç ayların manevi ikliminin ilk esintisi Regaip Kandilini idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gece yapılan duaların Allah'a sunulduğu ve onun rahmetinden af ve mağfiret dilenildiği, barış ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği umut, huzur ve adeta bir müjde gecesidir. Bu mübarek geceler, Müslümanların birbirine kenetlenmesine vesile olan, manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, ilahi rahmet ve mağfirete mazhar olunan, huzur ve sürura kavuştuğumuz müstesna zaman dilimleridir. Bu önemli geceleri, kalplerimizi iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatabilmek için güzel bir fırsata dönüştürdüğümüz, birlik beraberlik ve kardeşlik duygularımızı artırdığımız ve doğruya, güzele, iyiye yönelebildiğimiz ölçüde hakkıyla eda etmiş oluruz. Mübarek üç aylar boyunca kulluk şuuru içerisinde hareket ederek, içerisinde barındırdığı önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde istifade etmeliyiz. Sevgili Peygamberimiz (SAV), bu geceye ulaştığında, 'Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur' diye dua etmiştir. Bu mübarek gün ve geceleri, Peygamber Efendimizin (SAV) bize gösterdiği gibi dua ve ibadet ederek iyi değerlendirebildiğimiz, güzel amel ve davranışlarla içini doldurabildiğimiz, yanlışlarımızın farkına varıp doğruya, güzele, iyiye yönelebildiğimiz ölçüde bizim için huzurlu, kazançlı ve bereketli zaman dilimlerine dönüşecektir. Bu manevi iklimi fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri, kin ve kırgınlıkları bertaraf etmeli, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Sevgi ve gönül huzuru ortamının kurulmasına, kardeşlik ve beraberliğin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin artmasına gayret göstermeliyiz. Üç aylar diye bilinen çok bereketli maneviyat mevsiminin habercisi olan Regaip Kandili, bizlere hayatın sonsuzluk okyanusunda buluşmak üzere akıp gittiğini ve geride sadece Allah'ın rızasına uygun iyi ve yararlı amellerin kalacağını bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek üç ayların ve Regaip Kandilinin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum."