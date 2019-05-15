Başkan Fadıloğlu'ndan vefa örneği

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, davete katılan eski belediye başkanları ve meclis üyelerine, ilçeye kazandırmış oldukları her türlü hizmetten dolayı teşekkür etti.

Dülük Tabiat Parkı Göl Kafe Restoran'da düzenlenen iftar yemeğine; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ak Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları, eski dönem Şehitkamil Belediye Başkanları Mehmet Bozgeyik ile Metin Özkarslı, eski dönem Şehitkamil Belediyesi meclis üyeleri ve şimdiki dönem meclis üyeleri katıldı. Şehitkamil Belediyesi meclis üyeleri, iftar öncesi birbirleriyle sohbet etme imkanı buldu.

"Her yıl bir araya geliyoruz"

İftarın ardından programa katılanlara hitap eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle davetimize icabet eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Biz bunu bir gelenek haline getirdik. Şehitkamil Belediyesinin kuruluş tarihinden bu yana görev yapmış olan tüm meclis üyelerimizle her yıl Ramazan ayında bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz. Esas olan burada birlik ve beraberlik içerisinde bu memlekete hizmet eden kardeşlerimizle Ramazan ayı içerisinde de bir arada olup sohbet ve muhabbet etmek. Burada hiçbir partili ayrımı yoktur. Kurulduğu günden bu yana CHP'lisi, MHP'lisi, AK Partilisi, Saadet Partilisi hiçbir ayrım yapmadan bir aradayız. Esas olanda budur. Kardeşlik hukukunun pekişmesi adına biz bunu benimsedik ve bundan sonrada devam ettirmeyi istiyoruz. Bugün biz yapıyoruz, yarın bizden sonra gelen başkan kardeşlerimiz inşallah bu geleneği devam ettirir. Bu kardeşlik hukuku içerisinde amacımız, millete hizmet etmek. Ben tekrar tüm misafir kardeşlerimize, belediye meclis üyesi arkadaşlarıma, önceki dönem Belediye Başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Kardeşlik, Sevginin Ve Muhabbetin Hakim Olduğu Bir An Yaşıyoruz

İftar programında konuşan eski dönem Şehitkamil Belediye Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Öncelikle tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutluyorum. Kıymetli Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na böylesine anlamlı bir iftar programı düzenlediği için teşekkür ediyorum. Her yıl Ramazan ayında eski dönem Belediye Başkanlarını ve meclis üyeleri arkadaşlarımızı bir araya getiriyor. Kardeşlik, sevginin ve muhabbetin hakim olduğu bir an yaşıyoruz. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Dostlarımızı Gördük, Memnun Olduk

Programda söz alan eski dönem Şehitkamil Belediye Başkanı Metin Özkarslı, “Bu güzel Ramazan ayı içerisinde bütün meclis üyelerimizi, dostlarımızı bir araya toplayan değerli Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Dostlarımızı gördük, memnun olduk. Ramazanın güzelliğini yaşadık, iftarımızı açtık. Kendisine böylesine anlamlı bir programı düzenlediği için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından eski dönem Şehitkamil Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Bozgeyik iftar duası yaptırdı. Yapılan dua ile birlikte program sona erdi.