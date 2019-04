Başkan Fadıloğlu'nun kandil mesajı

Başkan Fadıloğlu, mesajıyla tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı mesaj ile Berat Kandilini kutladı. Fadıoğlu'nun mesajında, şu ifadelere yer verildi:

“Berat Kandili; Ramazan ayının müjdecisi, Şaban ayının yarısı gecesidir. Berat; borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan beraat etme, kurtulma, günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olmadır. Berat gecesi de diğer gecelerimiz gibi her birimiz için birer tefekkür, tezekkür ve yenilenme gecesidir. Berat kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yüce Allah'ın affına erebilmek için affetme günüdür. Berat; bizlere her türlü şer, kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı, onlardan uzak kalmayı öğretir. Bütün alemi kuşatan rahmet tecellisinden istifade edebileceğimiz, Hazret-i Peygamber'e (SAV) tam bir şefaat yetkisinin verildiği ve Cenap-ı Allah'ın af ve mağfiretinin coştuğu, bol sevaplı bir Berat Kandilini daha idrak edebilmenin fırsatını yaşamaktayız. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Berat gecesi; her bir amelin ve her bir Kur'an harfinin sevabının yirmi bine çıktığı, günah yükümüzden kurtulup ilahi bağışa erebileceğimiz bir gecedir. İnsanlığın mukadderat programının çizildiği, bütün hikmetli işlerin ayırımının yapıldığı ve feyiz ve bereketiyle mübarek bir gece olan Berat gecesi, idrak ve şuur içinde ihya edebileceğimiz eşsiz bir arınma vesilesidir. Cenab-ı Hakkın rahmet, bereket, af ve mağfiretinden azami derecede istifade etmek temennisiyle bu mübarek gecenin tüm hemşerilerimiz ve İslam alemi için her türlü sıkıntıdan kurtulmasına, barış ve kardeşlik duygularının, birlik ve beraberliğin kuvvet bulmasına vesile olmasını en kalbi duygularımla niyaz ediyorum. Bütün hemşerilerimizin ve İslam dünyasının Berat Kandilini yürekten kutluyorum.”