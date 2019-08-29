Başkan Fadıloğlu'nun Zafer Bayramı mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Milletimizin kaderini değiştirmiş olan bu zafer ile Türk milleti hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir.

Milletimiz asla esaret altına alınamayacaktır. 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin vatanını işgal eden şer güçlere karşı elde ettiği eşsiz bir zaferdir. Türk milleti, tarih boyunca esaret altında kalmayı reddeden özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna canını ve malını seve seve feda etmekten hiçbir zaman çekinmeyen bir millettir. Her türlü yokluğa rağmen el ele, omuz omuza vatan sevgisiyle birlik ve beraberlik içinde zorlukların üstesinden gelen Tük milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde büyük bir zafer kazanmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Ulusumuza eşsiz zaferler kazandıran başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.”