Başkan Fadıloğlu'nun ziyareti mutlu etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında evine konuk olduğu 78 yaşındaki Ayşe Mercan'ın yüzünü güldürdü. Belediye Başkanını evinde ağırlamanın sevincini yaşayan Ayşe Mercan, Başkan Fadıloğlu'na yoğun ilgi gösterdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yeni Mahalle'de ikamet eden 78 yaşındaki Ayşe Mercan'ın evine konuk oldu. Sıcak sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Mercan'ın hayır duasını aldı. Başkan Fadıloğlu'nun evine misafir olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Ayşe Mercan, her zaman kapısının açık olduğunu dile getirdi. Ziyarette Başkan Fadıloğlu, Ayşe Mercan'ın istek ve sıkıntılarını da dinledi. Vefa Hizmetinin kendisi açısından büyük bir hizmet olduğunu belirten Ayşe Mercan, Başkan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

"Rabbim, hiçbir zaman onların duasını başımızdan eksik etmesin"

Her zaman büyüklerinin yanında olduklarını dile getiren Başkan Fadıloğlu, “Ben, öncelikle Ayşe teyzemize teşekkür ediyorum, bizi bugün evine misafir etti. Bütün ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Allah, razı olsun onlardan. Belirli aralıklarla yalnız yaşayan büyüklerimizi ziyaret ediyorlar, onların evlerinin temizliğiyle ilgili, ihtiyaçlarıyla ilgili emek veriyorlar. Tabi tek başına yaşayan Ayşe teyzemiz, evinin temizlenmesinde zorluk yaşıyordu. Belli aralıklarla ekip arkadaşlarımızın gelip Ayşe teyzemizin evini temizlemesi onun için de iyi bir hizmet oluyor. Biz, her zaman büyüklerimizin duasına talibiz. Rabbim, hiçbir zaman onların duasını başımızdan eksik etmesin. Büyüklerimizin duasıyla bizler ayakta duruyoruz. Ben, Ayşe teyzemize Allah'tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum, bizi evinde ağırladığı için de ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Allah, böyle bir hizmeti bize sunan başkanımızdan razı olsun"

Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlanan hizmetin kendisini oldukça memnun ettiğini ifade eden Ayşe Mercan, "Kızlarımız, düzenli olarak evime geliyor, evimi baştan aşağı temizliyorlar. Allah, böyle bir hizmeti bize sunan Başkanımızdan razı olsun. Allah, evimi temizlemeye gelen kızlarımdan razı olsun. Bugün de Başkanımızın evimi ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu oldum. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.