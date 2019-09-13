Başkan Fatma Şahin, gurme ve gastronomi yazarları ile birlikte fıstık topladı

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) kapsamında Gaziantep'in Karkamış ilçesi Teketaşı Kırsal Mahallesi'nde Antep Fıstığı hasadı yapıldı. Fıstık hasadına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekillerinden Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren'in yanı sıra 40 ülkeden Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, UNESCO gastronomi şehirlerin temsilcileri katıldı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) işbirliğinde düzenlenen 2. GastroANTEP Festivali, il sınırlarına kadar uzandı. Güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzeti dünyaya tanıtmak amacıyla organize edilen gastronomi festivalinin nabzı Nizip'te attı. Festivalin ikinci gününe, 90 dönüm Antep Fıstığı tarlasındaki hasatla “Merhaba” diyen Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri, gurmeler, gastronomi yazarları unutulmaz anlar yaşadı.

Şahin: "Fıstık için ne gerekiyorsa onu yaptık"

Hasat öncesi kalabalığa seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Zeugma Müzesi'nin sembolü haline gelen Çingene Kızı'nın bütün Dünya'yı Gaziantep'e çağırdığını söyledi.

Başkan Şahin, “Şehrimizin en önemli ürünü; fıstık ve zeytindir, bizim için Karkamış, Nizip ve Barak Ovası çok değerlidir. Başkanlık koltuğuna oturduğumda ilk talimatım, Tarım Daire Başkanlığını kurmak oldu. Çünkü her şey topraktan başlıyor, eğer bugün GastroANTEP'i konuşuyorsak 40 ülke buradaysa bu nimetler soframızı zenginleştirdiği içindir. Çiftçilere verdiğimiz altın gübre desteğiyle fıstığın yok yılını var yılına çevirdik, oda başkanları, erkek ağaçla dişi ağaç arasında fark olduğunu söylediler, hemen aşılama yaptık, zararlı böceklerle mücadele başlattık. Fıstığa ve zeytine yönelik yapılması gereken ne varsa onu yaptık. Birlikte başarılı çalışmalarla rekolteyi her yıl yükseltiyoruz. Geçen yıl 270 bin ton olan rekolteyi en kısa zamanda 400 bin tona ulaştırmayı amaçlıyoruz. Neden? Çünkü gıdaya dayalı sanayide fıstık her gün daha fazla kullanılmaya başlandı. Bu istihdam demek bu ihracat demek. Geçen yıl Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler geldiler, kendi ürünlerini yaparken içerisine fıstığı koydular, fıstığın rengi, kokusu, aroması ürünü tamamen değiştirdi. Dünya'nın bu lezzete ihtiyacı var, şef gittiği yere bu lezzeti tattırınca insanlar acayip beğendi, fıstıkla ilgili zincir marketlerde satışlarımız arttı. Fıstığa dayalı sanayi ürünlerde patlama yaşandı. Bu işin kaybedeni yok” dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de GastroANTEP Festivali'nin bu yıl ikincisi yapılmasına rağmen sanki yıllardır yapılıyormuş gibi bir atmosferin oluşturulduğunu söyledi.

Antep Fıstığı hasadına yılda bir kez de olsa hasada katılmak gerektiğini aktaran Gül, festivalin kent ekonomisine büyük katkı sunduğunu belirtti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, fıstığın Dünya'da en değerli gıda maddesi olduğun anlatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antep ziyaretinde fıstıktan yapılmış ürünlerin ikram edildiğini hatırlattı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, “Fıstık tarlaları içinde büyümüş, fıstık çiftçisi bir ailenin çocuğuyum. Okul harçlıklarını yaz tatillerinde fıstık tarlalarında çalışarak kazandım. Burası bereketli hilalin tam merkezidir. Önümüzdeki yıllarda yapılacak olan çalışmalarla birlikte fıstık ürünümüz şüphesiz artacaktır. Böylece Gaziantep için çok değerli olan fıstık, Türkiye için de çok önemli bir değer haline gelecek” dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Gürsel, “Şehrimizin birçok rengi var. Gaziantep'in mutfağı ve lezzeti de bu renklerden sadece birkaç tanesidir. Burada bir farkındalık oluşturmak, şehrimizin potansiyelini göstermek amacıyla Gastronomi Festivali düzenleniyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, fıstığın Antep kentiyle bütünleştiğini söyleyerek, Antep Fıstığının önemine değindi.

Karkamış Kaymakamı Emin Bağlı, kentin tanıtımı için düzenlenen GastroANTEP Festivali için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Şahin, paramotora bindi

Yamaç paraşütçülerin kullandığı motorlu hafif hava aracı olarak bilinen Paramotordan “Kapadokya'nın kalbi Göreme Belediyesi'nden Gaziantep'e Sevgilerle” yazılı afiş açıldı. Başkan Fatma Şahin de paramotora bindi.

Görsel şölenin ardından Antep Fıstığı hasadı başladı, başkan Şahin ve protokol üyeleri, fıstık ağaçlarından Antep Fıstığı topladı, konuklara fıstığın faydalarını anlattı, ilk kez fıstığı görenlere ise fıstığın kabuğundan nasıl ayrıldığını nasıl yenileceğini gösterdi.