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Başkan Fatma Şahin, mahalle sakinleriyle akşam sohbetlerinde

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gün boyu süren yoğun bir çalışma temposunun ardından Mevlana Mahallesi’ne giderek, mahalleli ile bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gün boyu süren yoğun bir çalışma temposunun ardından Mevlana Mahallesi'ne giderek, mahalleli ile bir araya geldi.


Türkiye'ye örnek çalışmalarıyla sosyal belediyecilik anlayışına yeni bir soluk katan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, insanları merkeze alan çalışmaların yanı sıra kapı kapı dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün “Gaziantep'in ablasıdır, bacısıdır” sözlerini ithaf ettiği Fatma Şahin, yoğun çalışma temposuna rağmen vatandaşlarla hasbihal ediyor. Mesai bitiminden sonra akşam geç saatlere kadar mahallelerde vatandaşlar bir araya gelen Fatma Şahin'in ilk durağı Mevlana Mahallesi oldu. Önce Mahalle Muhtarı Yasin Atmaca'nın evine misafir olan Fatma Şahin, mahalle ile ilgili detaylı bilgi aldı.


Mahalle sakinlerinden Gamze Kılıç, Şerif Erdoğan ve Fatma Kanlıel'e misafir olan Şahin, ev sahipleri ile uzun uzun sohbet ederek sorunlarını dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Fatma Şahin'e mahalleli ise hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür etti

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