Başkan Fatma Şahin'den kandil kutlaması

Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayan Fatma Şahin, mübarek ramazan ayı öncesi kutlanan ve insanlığın günahlarından kurtuluşunun müjdecisi olarak bilinen Berat Kandilinin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Kandil gecelerinin, kültür ve medeniyetle gelenek ve görenekler içinde özel ve anlamlı bir yere sahip olduğunu aktaran Şahin, “Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller, hepimiz için ruhani bir arınma, aydınlanma ve hayat muhasebesi imkanı sağlayan gecelerdir. İnsanımızın anlam ve gönül dünyasına ışık tutan Berat Kandili de tıpkı diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Yaradanın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili, aynı zamanda insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıktığımız gönülleri, kırdığımız kalpleri onarmak için de bir fırsattır. İnanıyorum ki, bu özel gece dolayısıyla, tüm vatandaşlarımız vicdani bir muhasebe yapacak, dargınlıkları ve küskünlükleri unutacak, barışın, dostluğun ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi için çaba harcayacaktır” ifadelerini kullandı.

Toplumsal duyarlılık, hoşgörü ve muhabbetle insanların birbirini kucaklamasını tavsiye eden ve semaya açılacak ellerin, yapılacak duaların Allah katında kabulünü dileyen Başkan Fatma Şahin, “Farklılıklarımızın bizi zenginleştirdiğinin bilinciyle aramızı açmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Bu gecenin bereketi ve feyzinden istifade edelim. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Berat Kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.